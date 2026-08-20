В Мещовском округе подходит к концу ремонт дороги к селу Торкотино

Об этом сообщил глава Минтранса Калужской области Александр Шпиренко.

На участке протяжённостью 3,6 километра подрядчик уже установил семь водопропускных труб. Сейчас специалисты заканчивают укладывать асфальт на проезжей части. Одновременно ведутся другие работы: укладывается тротуарная плитка, идёт подготовка к монтажу павильона на остановке общественного транспорта.

Впереди — укрепление обочин, нанесение дорожной разметки и установка новых дорожных знаков. Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».