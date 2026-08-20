Где в Калуге сделали ямочный ремонт
В четверг, 20 августа, список улиц, где недавно проводились работы, опубликовала администрация города.
В перечень попали:
- ул. Широкая – ул. Садовая,
- Каменный мост (проезжая часть),
- ул. Степана Разина (от д. 85 до пер. 1-й Больничный),
- ул. Набережная,
- ул. Георгия Амелина,
- проезд к д. 6 по ул. Генерала Попова,
- левобережный подход к Гагаринскому мосту,
- ул. Георгия Димитрова (в районе д. 10 и д. 10к2 по ул. Генерала Попова),
- ул. Фомушина (в районе д. 26),
- проезд между д. 7 и д. 1 по ул. Братьев Луканиных,
- ул. Петра Тарасова.
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