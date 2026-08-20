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Авто и транспорт

Где в Калуге сделали ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
20.08, 10:46
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В четверг, 20 августа, список улиц, где недавно проводились работы, опубликовала администрация города.

В перечень попали:

  • ул. Широкая – ул. Садовая,
  • Каменный мост (проезжая часть),
  • ул. Степана Разина (от д. 85 до пер. 1-й Больничный),
  • ул. Набережная,
  • ул. Георгия Амелина,
  • проезд к д. 6 по ул. Генерала Попова,
  • левобережный подход к Гагаринскому мосту,
  • ул. Георгия Димитрова (в районе д. 10 и д. 10к2 по ул. Генерала Попова),
  • ул. Фомушина (в районе д. 26),
  • проезд между д. 7 и д. 1 по ул. Братьев Луканиных,
  • ул. Петра Тарасова.

 

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