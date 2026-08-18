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Авто и транспорт

В Калуге назвали новые сроки открытия моста в деревне Кукареки

Дмитрий Ивьев
18.08, 09:00
3 876
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Жалобу в соцсетях оставила местная жительница:

- Все разрыли уже давным-давно, и никаких рабочих нет, ничего не делается уже более шести месяцев, - заявила она. - Скоро 1 сентября, как детям в школу ходить?

- Работы возобновляем, планируем до 1 сентября открыть движение, - прокомментировали в администрации Калуги.

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