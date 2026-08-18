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Новость дня Авто и транспорт

«Я вчера так и не смогла заправиться»: калужане жалуются на отсутствие бензина

Дмитрий Ивьев
18.08, 09:36
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По состоянию на 18 августа в регионе по-прежнему сохраняется дефицит бензина.

На странице губернатора в ВК калужане регулярно оставляют жалобы на происходящее.

- Я вчера так и не смогла заправиться, а сегодня уже нельзя! – рассказала одна из автомобилисток. - Объехала пол-Калуги, бензина нет, а где был, то там очередь! Я с двум маленькими детьми не могу стоять в очереди по 4 часа!

- Вы бы проехались, лично, по городу часов в 5 вечера, когда люди с работы едут, и посмотрели, где можно заправиться после 5? Когда работающему человеку стоять в очереди с 8 утра? Никого не волнуют заботы населения. Главное, у чиновников все есть. По картам всех заправляют, - возмущается другая калужанка.

- Я в Белоусово вообще уже третий день не могу заправиться! – рассказал автомобилист из Жуковского района. - Выбор у меня не большой: или ехать на работу или где-то искать бензин и стоять весь день в очереди! Но пока работать за меня никто не хочет.

- Скажите пожалуйста, почему большинство заправок перестали работать круглосуточно, как людям заправить автомобиль, если после работы они уже закрыты, а там, где работает-очередь бесконечная, - также задаются вопросами калужане.

Ситуацию на АЗС прокомментировали в министерстве конкурентной политики Калужской области:

- Правительство Калужской области обратилось к руководству топливных компаний с просьбой об увеличении объемов поставляемого топлива. Изменение режима работы АЗС может вводиться руководством компаний. Сейчас ряд заправок работает с 6 утра, часть начинает работу после получения топлива.

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