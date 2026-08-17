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Авто и транспорт

В Калужской области продолжается модернизация парка общественного транспорта

Дмитрий Ивьев
17.08, 11:38
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В регионе продолжается модернизация общественного транспорта. По данным главы Минтранса Калужской области Александра Шпиренко, сейчас 78% транспорта в области моложе нормативного срока эксплуатации - к 2030 году этот показатель планируют довести до 85%.

Сейчас в регионе эксплуатируют 779 автобусов (их средний возраст — около 6,5 года) и 77 троллейбусов (в основном им около пяти лет). Эти показатели лучше среднероссийских.

Обновление парка идёт за счёт участия в федеральных проектах и совместной работы с перевозчиками. Так, за последние годы для Калуги, Обнинска и шести округов закупили 309 автобусов и 51 троллейбус - средства выделили из областного бюджета и федеральных программ. Кроме того, только за прошлый год руководители автотранспортных предприятий самостоятельно пополнили свои автопарки 42 новыми автобусами.

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