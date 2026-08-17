В Калуге больше 60 машин собралось в очереди за бензином
Видео с Железняков утром в понедельник, 17 августа, прислал наш читатель.
К заправке выстроилось больше 60 автомобилей.
Как сообщают калужане в соцсетях, на выходных дефицит топлива на заправках сохранялся. На многих АЗС бензина не было вовсе, в других местах приходилось стоять в длинной очереди.
С 15 августа в Калужской области действует система заправки по четным и нечетным дням. Кто может заправиться в конкретный день, зависит от четной или нечетной первой цифры госномера.
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