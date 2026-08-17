В Калуге больше 60 машин собралось в очереди за бензином

Видео с Железняков утром в понедельник, 17 августа, прислал наш читатель.

К заправке выстроилось больше 60 автомобилей.

Как сообщают калужане в соцсетях, на выходных дефицит топлива на заправках сохранялся. На многих АЗС бензина не было вовсе, в других местах приходилось стоять в длинной очереди.

С 15 августа в Калужской области действует система заправки по четным и нечетным дням. Кто может заправиться в конкретный день, зависит от четной или нечетной первой цифры госномера.