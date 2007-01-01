В Калуге рассказали, какие улицы отремонтируют в мае
Список дорог 6 мая опубликовала городская администрация.
Ремонт запланирован на следующих улицах:
- ул. Моторная,
- ул. Комсомольская Роща,
- ул. Пионерская,
- ул. Кубяка,
- ул. Карла Либкнехта (от ул. Ленина до ул. Складской),
- ул. Заводская,
- ул. Платова,
- ул. Маяковского,
- проезд от Грабцевского шоссе, 110 до ул. Молодежной,
- Грабцевское шоссе (от пл. Маяковского до ул. Карла Либкнехта).
