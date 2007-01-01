Главная Новости Авто и транспорт В Калуге рассказали, какие улицы отремонтируют в мае
В Калуге рассказали, какие улицы отремонтируют в мае

Дмитрий Ивьев
06.05, 10:11
Список дорог 6 мая опубликовала городская администрация.

Ремонт запланирован на следующих улицах:

  • ул. Моторная,
  • ул. Комсомольская Роща,
  • ул. Пионерская,
  • ул. Кубяка,
  • ул. Карла Либкнехта (от ул. Ленина до ул. Складской),
  • ул. Заводская,
  • ул. Платова,
  • ул. Маяковского,
  • проезд от Грабцевского шоссе, 110 до ул. Молодежной,
  • Грабцевское шоссе (от пл. Маяковского до ул. Карла Либкнехта).

