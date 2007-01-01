Из Калуги в Калининград начнут летать самолеты большей вместимости

С мая авиакомпания «Северсталь» будет выполнять рейсы из международного аэропорта «Калуга» в Калининград на самолётах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 пассажира. Ранее на этом маршруте использовались Bombardier CRJ-200, рассчитанные всего на 50 мест.

Как сообщил глава Минтранса Калужской области Александр Шпиренко, такое решение принято в преддверии летнего сезона, когда спрос на направление традиционно возрастает. Увеличение пассажировместимости почти вдвое позволит сделать перелёты более доступными и удобными для жителей региона и его гостей, пояснил он.

Кроме того, уже с июня частота рейсов по маршруту вырастет до двух раз в неделю.