Дорогу к селу Которь ремонтируют в Калужской области
В Думиничском округе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году продолжится ремонт дороги М-3 «Украина» — Брынь — Зимницы — Новослободск — Которь протяженностью 4,5 километра.
В прошлом году там проложили водоотводные канавы.
Сейчас рабочие укладывают нижний слой асфальта и устраняют пучины.
- До ноября запланирована укладка верхнего слоя. После чего установим новые знаки, нанесем разметку и обновим четыре остановки, - сообщили 4 мая в министерстве транспорта Калужской области.
