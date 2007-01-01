Дорогу к селу Которь ремонтируют в Калужской области

В Думиничском округе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году продолжится ремонт дороги М-3 «Украина» — Брынь — Зимницы — Новослободск — Которь протяженностью 4,5 километра.

В прошлом году там проложили водоотводные канавы.

Сейчас рабочие укладывают нижний слой асфальта и устраняют пучины.

- До ноября запланирована укладка верхнего слоя. После чего установим новые знаки, нанесем разметку и обновим четыре остановки, - сообщили 4 мая в министерстве транспорта Калужской области.