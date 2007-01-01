В Калуге начали обновлять дорожную разметку
С наступлением тепла в Калуге активизировались дорожные работы.
Как сообщили 4 мая в управлении городского хозяйства, специалисты приступили к нанесению новой разметки на улицах.
Чтобы не мешать движению транспорта, работы проводят ночью. В первую очередь обновляют линии на пешеходных переходах, чтобы они были хорошо видны водителям и безопасны для прохожих.
