В Калуге начали обновлять дорожную разметку

С наступлением тепла в Калуге активизировались дорожные работы.

Как сообщили 4 мая в управлении городского хозяйства, специалисты приступили к нанесению новой разметки на улицах.

Чтобы не мешать движению транспорта, работы проводят ночью. В первую очередь обновляют линии на пешеходных переходах, чтобы они были хорошо видны водителям и безопасны для прохожих.