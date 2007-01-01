В Юхновском районе арестовали автомобиль мужчины за повторную пьяную езду

В понедельник, 4 мая, прокуратура Юхновского района сообщила о вынесении приговора 42-летнему водителю.

По данным ведомства, он виновен в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В марте пьяный местный житель управлял автомобилем на трассе Москва-Малоярославец-Рославль, пока его не остановили гаишники. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования, - пояснили в прокуратуре.

Суд наложил арест на автомобиль стоимостью более 350 тысяч рублей.

Также мужчине грозит до двух лет лишения свободы.