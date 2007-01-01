Новая дорожная камера заработала на трассе М3 «Украина»
Её установили на 256 километре федеральной дороги в Сухиничском районе, сообщили 29 апреля в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Комплекс будет фиксировать нарушения автомобилистов в районе поворота на село Брынь.
Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД, - призывают водителей дорожники.
