Калужанин накопил дорожных штрафов на 200 тысяч рублей
Полиция задержала жителя Ферзиковского района, сообщили 29 апреля в УМВД по Калужской области.
Он десятки раз попадался на нарушениях Правил дорожного движения, но штрафы не платил. Задолженность мужчины превысила 200 тысяч рублей.
Судебные приставы изъяли у виновника автомобиль «Жигули». Если штрафы не будут оплачены, машину выставят на торги.
