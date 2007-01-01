Калужанин накопил дорожных штрафов на 200 тысяч рублей

Полиция задержала жителя Ферзиковского района, сообщили 29 апреля в УМВД по Калужской области.

Он десятки раз попадался на нарушениях Правил дорожного движения, но штрафы не платил. Задолженность мужчины превысила 200 тысяч рублей.

Судебные приставы изъяли у виновника автомобиль «Жигули». Если штрафы не будут оплачены, машину выставят на торги.