Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Ремонт дороги запланировали в Сухиничском районе
Авто и транспорт

Ремонт дороги запланировали в Сухиничском районе

Дмитрий Ивьев
28.04, 15:25
0 329
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы в нынешнем году пройдут на участке, соединяющем федеральную трассу М3 «Украина» с населенными пунктами Шлиппово, Соболевка, Дабужа и Володино. Общая протяженность обновляемой трассы превышает 5 километров.

- Инициатива по ремонту этой дороги возникла не случайно – она стала ответом на многочисленные обращения местных жителей, - рассказали 28 апреля в администрации района.

Также в этом году дорожники приступят к ремонту следующего участка, который протянется от деревни Володино до деревни Соболевка, его длина составит почти 12,5 километра. Полное завершение работ на этом участке намечено на 2027 год.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
40%
0%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+