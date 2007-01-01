Ремонт дороги запланировали в Сухиничском районе

Работы в нынешнем году пройдут на участке, соединяющем федеральную трассу М3 «Украина» с населенными пунктами Шлиппово, Соболевка, Дабужа и Володино. Общая протяженность обновляемой трассы превышает 5 километров.

- Инициатива по ремонту этой дороги возникла не случайно – она стала ответом на многочисленные обращения местных жителей, - рассказали 28 апреля в администрации района.

Также в этом году дорожники приступят к ремонту следующего участка, который протянется от деревни Володино до деревни Соболевка, его длина составит почти 12,5 километра. Полное завершение работ на этом участке намечено на 2027 год.