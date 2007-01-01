В Калужской области завершается ремонт моста через Оку
Наплавную переправу в Дугне Ферзиковского района должны открыть к середине мая.
- На объекте уже выполнили замену изношенных участков днища палубы и днища понтонов, ремонт аппарелей, - рассказал 28 апреля министр транспорта региона Александр Шпиренко. - Также завершены окрасочные работы внешних и внутренних частей понтонов.
Сейчас идут работы по ремонту электрооборудования.
