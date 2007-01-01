В Сухиничском районе ограничили движение

Временные ограничения действуют на железнодорожном переезде на перегоне Сухиничи-Музалёвка, сообщили в понедельник в администрации района.

- 27 и 28 апреля, в период с 10:00 до 16:00, в связи с проведением работ по замене переездного настила, движение будет осуществляться по одной полосе, - говорится в официальном комментарии.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты.