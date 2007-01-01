В Калуге две улицы перекроют 9 мая

Городская администрация предупредила автомобилистов про ограничения, которые будут действовать на День Победы.

С 8:00 до 21:00 для машин закроют Театральную площадь – между улицами Кирова и Суворова.

С 9:00 до 13:00 нельзя будет проехать по набережной Яченского водохранилища - от улицы Космонавта Волкова до переулка Лаврентьевского.