Главная Новости Авто и транспорт В Калуге две улицы перекроют 9 мая
В Калуге две улицы перекроют 9 мая

Дмитрий Ивьев
27.04, 11:53
Городская администрация предупредила автомобилистов про ограничения, которые будут действовать на День Победы.

С 8:00 до 21:00 для машин закроют Театральную площадь – между улицами Кирова и Суворова.

С 9:00 до 13:00 нельзя будет проехать по набережной Яченского водохранилища - от улицы Космонавта Волкова до переулка Лаврентьевского.

