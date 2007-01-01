В Калуге 11 машин арестовали на Правом берегу
Судебные приставы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд на дороге.
Камера комплекса «Дорожный пристав» выявляла в потоке машины, за владельцами которых числятся долги.
В итоге приставы арестовали 11 машин.
Один из водителей, управлявший «БМВ», при этом задолжал почти три миллиона рублей.
- Также ряд водителей во избежание ареста машин погасили свои долги на месте с помощью электронных платежных систем. Всего ими было выплачено 242 тысячи рублей, - рассказали нам приставы.
Владельцы арестованных машин должны погасить долги, иначе авто выставят на торги.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь