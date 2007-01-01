Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге 11 машин арестовали на Правом берегу
В Калуге 11 машин арестовали на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
24.04, 15:45
0 704
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Судебные приставы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд на дороге.

Камера комплекса «Дорожный пристав» выявляла в потоке машины, за владельцами которых числятся долги.

В итоге приставы арестовали 11 машин.

Один из водителей, управлявший «БМВ», при этом задолжал почти три миллиона рублей.

- Также ряд водителей во избежание ареста машин погасили свои долги на месте с помощью электронных платежных систем. Всего ими было выплачено 242 тысячи рублей, - рассказали нам приставы.

Владельцы арестованных машин должны погасить долги, иначе авто выставят на торги.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
12 оценили
67%
0%
17%
0%
17%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1Cdks4NVRjQnlOVk1PNkFXcC9FOWc9PSIsInZhbHVlIjoiZjYyQzl3OGlkY1RRVEtQZHNoUGROdmN0VFhZYzVJM1A4dWpwMFFWYllNVE55QjQ0VjdUSFFqZ3pxRExNay9Oc3ZSeVZNRmdobmlVejk0aXE5NXZta3FPMGtHclpEaUEzeDBneURBcjRySDVwT0pwT1dFb2JqOU5oV2xodVF6L21aN0RHL1lBZkpTZFNFOGsxeG1Lbit0SlBYbjRlcXJZOWVSV0hCdmQ1cFk2UEtLam5NblJyelRYN1V0LzhmOStBSWJXVG1tb3Jtd0Q4dzNoVGR6amhDejgxQVlXOUlBT3FnbnV3TmZXQXVWN2J2M2ZYUkpxazZJd0Nhb1V6cTZ1Y0VKWDZVU2cvaS9CREJCL3R6M2I4NFBIeVpMSmlvQng3Y1NCbTgyOStxMzdNYkZ1cDU3WmRnV3AyVHVQRmxiaGJqYXRjM21nYXZQMFQ0OVZPWTR0K0RySmlkWFBDcjFIMW9rUkpzT2FUK0tHV0ViRll5Yjd5ZnJ0VUswaWpFOGNkNnUzL0twalJqUm1JQlMrQnJRODlxVW9EYVYyQXlzUmdGWks1MERPRk8yOTIyd0hIR21SZ3c4Y3lhVXlVQ2lvUyIsIm1hYyI6ImIzODFlOWI3NjdlMTM4ZmFmZGExYTE1YzZjMzk5ZjE1MmZiNjE2NWFiMjk4MjcyYzBkMWU0YzA3MGJhYTIwMmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJhU2R1WktnZGpDSFdxS0I3S2lHM2c9PSIsInZhbHVlIjoiN3lVYWovR215RGhtdCtEbVBJVlM5UXNZYTI0ckdrQU5rZThhWjkwTm5XSHRaN3p6K2NOSmJlakw5ampySTB1MzQveHNaSXBUdXNxdFFEUHY0UFVYUXEyN2wwUEdaL2dyci9JNVk5dERPanZoMWF2allDSlRJQ0pIa0R4UytTbytEYWNmT1IwWHAzdmVNOWFRa25ObW8yc2xxRXFDazAxSUZsVjU1M2ZHSmZON1RHakM0RWRQb0pnWkZVZ0MyQytxWEFKUmFTS0lldFplUDVMUWdhU2drZlJLU3BUUnBuL2I0Z3BYNEt6T2s0SnRJaU5TMnI2R0YrN2h2WkZJVjFYa2JsR3gyd1ovTnVmdzJoWGJPa2RKRStiV2NLV3ZzMzBPYkF6MDFKTy90NFhvallLQVVhbHZBZm1ET0psNFZvKzQvMWZmK05CQjNSVk1iZkdTQk5PTS9INW84YkJ4V0pwc2pJcTNzQjl1SmlxQjFvSFI1UlJnSlhnTC94ck95NmZUcXhub0NRaDRaTkN3dy9XRy95SWxmdjVLdDA2dlc5SmllanZCN1VjYUtZeGUvNHF0OVBGeE1hQmlpdzZsZFR2cEt0VEl5aDVSeVc0cEd5RzlQSTBZM0NlbzlUbkJWWDIweEZydk1ZTUZGOVpDTXdYWDJyMFh2UjRiNXd2SzUzQndJbE9INmZLTEo2YjROeVV6b28rcGthaDRBUFcwRG52d00wL1dHTHF3bGpka0JjbEFtWGsvYUxaRVprdXZIZWJsTlNMV3JrZ1FhM05kaW83MXVKZmFmYmFaWEFzZkdBNmc0di9UcWdud1prNTkrK25XendUUkdJL2JVMmFLb2lQYiIsIm1hYyI6IjVjODA0ZWU5MjI0Yjg3ZjUzOGExMzIxMTBjNjJiMjc1YjkwNjYwMzcyY2M4NzA3ZjY1ZTllMTkxOWZlYTI0ZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+