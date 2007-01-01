В Калуге 11 машин арестовали на Правом берегу

Судебные приставы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд на дороге.

Камера комплекса «Дорожный пристав» выявляла в потоке машины, за владельцами которых числятся долги.

В итоге приставы арестовали 11 машин.

Один из водителей, управлявший «БМВ», при этом задолжал почти три миллиона рублей.

- Также ряд водителей во избежание ареста машин погасили свои долги на месте с помощью электронных платежных систем. Всего ими было выплачено 242 тысячи рублей, - рассказали нам приставы.

Владельцы арестованных машин должны погасить долги, иначе авто выставят на торги.