В Калужской области снизились цены на бензин и дизельное топливо

Правительство региона опубликовало официальные данные за последнюю неделю.

По данным мониторинга, цена нефтепродуктов снизилась.

Цены на бензин в среднем упали на 1,04%. Дизельное топливо подешевело на 0,56%.

- Регион входит в число лидеров по ЦФО, сохраняющих минимальные цены на нефтепродукты, - заявили в правительстве.