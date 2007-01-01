На главном выезде из Калуги собралась большая пробка

Утром в пятницу, 24 апреля, затруднено движение на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина».

Очевидцы сообщают, что в Мстихино перевернулся легковой автомобиль. Перекрыта правая полоса, если ехать со стороны Анненок.

Эта авария вызвала большую пробку. Машины растянулись на два километра – от Пригородного лесничества до Мстихино.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.