На главном выезде из Калуги собралась большая пробка
Утром в пятницу, 24 апреля, затруднено движение на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина».
Очевидцы сообщают, что в Мстихино перевернулся легковой автомобиль. Перекрыта правая полоса, если ехать со стороны Анненок.
Эта авария вызвала большую пробку. Машины растянулись на два километра – от Пригородного лесничества до Мстихино.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
