В Людиново рассказали, как проходит реконструкция путепровода

Работы на объекте уже вышли на важный этап: все сваи под опоры моста погружены, стойки промежуточных опор забетонированы. Об этом рассказал 23 апреля министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Сейчас строители укладывают металлический каркас и устанавливают опалубку — готовят основу для следующих этапов.

В министерстве транспорта подчеркнули: все работы планируют завершить в этом году, и пока всё идёт по графику. Ситуацию держат на контроле, чтобы не допустить срывов.

_____ А у нас в MAX конкурс - 50 часов в термы разыгрываем. Присоединяйтесь по ссылке.