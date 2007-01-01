Два новых пункта контроля скорости появились на дороге Калуга – Таруса
Для этого используются передвижные средства фиксации «Кордон», сообщили в четверг, 23 апреля, в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Машины дежурят на территории Ферзиковского района – на 15 и 47 километрах дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов.
Фиксировать нарушения начали 21 апреля.
