Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина
В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Дмитрий Ивьев
23.04, 08:45
0 396
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет у сквера Ленина.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Транспорт не сможет проехать с 22:00 23 апреля до 20:00 25 апреля на участке от Театральной, 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать 24 и 25 апреля с 9:00 до 18:00.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
3 оценили
67%
33%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+