В Калуге в мае начнут ремонт ещё девяти улиц

В апреле в Калуге уже сделали ямочный ремонт на отдельных участках Грабцевского шоссе, улицы Степана Разина, а также на пересечении Восточной и улицы Болдина.

До конца месяца рабочие приведут в порядок проезд на Азаровской улице, фрагменты Дорожной и Тепличной улиц, часть Правобережного проспекта и проезд, который соединяет Грабцевское шоссе с Молодёжной, сообщили в городской администрации.

А в мае в городе запланирован ремонт девяти дорог. В этот список вошли улицы Комсомольская Роща, Пионерская, Карла Либкнехта на участке от улицы Ленина до Складской, а также Платова, Заводская, Маяковского, 3-й Академический проезд, Грабцевское шоссе от площади Маяковского до улицы Карла Либкнехта и улица Ромодановские Дворики.