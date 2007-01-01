В Калуге двух молодых людей оштрафовали за нарушение ПДД, которое попало на видео

Дмитрий Ивьев
22.04, 09:06
Полиция Калуги нашла в интернете ролик, который привлек внимание инспекторов: на видео пассажир легкового автомобиля высовывался из окна и демонстрировал посторонний предмет.

Сотрудники ГИБДД быстро установили, кто был в машине. Пассажиром оказался 22-летний житель Ферзиковского района, а за рулём сидел 19-летний калужанин.

Когда полицейские поговорили с молодыми людьми, выяснилось: предмет, который так эффектно показывали в камеру, — обычный костыль. Никакой угрозы он не представлял. Но нарушение всё же нашли: пассажир ехал без ремня безопасности.

В итоге оба получили штрафы. Пассажира наказали за то, что он не использовал ремень безопасности, а водителя — за нарушение правил перевозки людей.

