В Калуге сделают безопаснее дороги в двух районах

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил решить вопросы безопасности пешеходов в двух районах областного центра. Поводом стали обращения жителей на личном приёме.

Жители деревни Волково пожаловались, что на улице Волковской нет тротуара. Дорога там узкая, тянется от Московской улицы до самой деревни, и по ней каждый день в школу ходят дети. Губернатор дал задание профильным ведомствам построить тротуар длиной 1,2 километра. При этом чиновникам рекомендовали сначала обсудить с жителями, на какой стороне дороги им будет удобнее ходить.

Ещё одна просьба касалась маршрута автобуса № 41. Работникам завода сейчас приходится идти до ближайшей остановки больше километра пешком. Владислав Шапша предложил решение: по обеим сторонам дороги установят два остановочных павильона, сделают заездные карманы для автобусов, защитные ограждения и удобные подходы к остановкам. Все работы планируют завершить к осени, после чего город скорректирует схему движения маршрута.