В Калуге открылся мотосезон

Дмитрий Ивьев
21.04, 10:11
475
Массовое мероприятие прошло на выходных на набережной Яченского водохранилища.

Дневная часть включала в себя заезд мотоциклов, приветствие участников, конкурсы для мотолюбителей. С приветственным словом выступил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Калужской области полковник полиции Евгений Исаев.

Он поздравил мотоциклистов с открытием сезона, призвав при этом уважать других участников дорожного движения.

Для калужских мотоциклистов также запустили конкурс «Большой пробег». До осени нужно проехать наибольшее количество километров с наименьшим количеством штрафов.

eyJpdiI6IkU0dFRTSElBMUVSUTFVQzRRQ2l4UXc9PSIsInZhbHVlIjoiYkx1eFVrc3VSM2hRdzRGWGRBMGFET0M4OW9vKys1U01BOUtuVnhaK1FUeE9sMi9lcldSNGNISzB5bFFZYnpZZzBUNDkzMG1JSlZ5S1VyWHAzaEVTNFZZYmh1a01aSXRzR2srWFZsVHNvaURUS25SaktPdFpNeTY5L0lxZy9XdHVPS3MwSHQvSm90S2NrMzdaRWpYUTNmcklwS2tPV01UeTdaY2pSdW9aTmVLNW15cXpUMlpLOElKK2VYUVdJQ0FWMmdvT3BlN3BsSFlaSVpyMXUwNDVBM1Y3b08ydzdpbmdDKzlTQURCd2hHLzBBdDZxUFBDTjJ0NnVRZTBGZVlYL2RzOGlZK2NlaXUraWpTSUhBcEJFVG1SWXp4M2lrbnRpbXhYeXduYUJWZDlaOVJuYkZXTXA0aVArbXNYOFBhSWRTVGtvK2piMXYvQ3M0MG5mek8rS1NGdEhTZUxmd1hQK1BRT3g0U3JxbEJPWlF1cU56djVGOUdTeWFmZVlkTjJpYlFpYldJR0NSZW9helVHcHZYZUlVTWgxL1FySzhzejc3ODJ0aDNaTjJiakJTeXZ6L2lQRWtHenR1N0NpVkZSNCIsIm1hYyI6IjRkNmI3MDg1NGY1Y2YxNTU0ZDNjZWU2M2YwYjg2NWNlNmNkMDA2NzI1NjViZTE4NDBmODMyYzUzZjdiMDczMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InV6Z2pxcUVPSDI5dFpFWjFwN09kYXc9PSIsInZhbHVlIjoiOXBrVXN1dkxwQm9rUmQzVWFrbExkaU1KSER2VzB2YnJGZUVvTnRaVEdRemFRS2wvV0pHMlJ0MWFkVWI0K1hhTm1TR3lob0tITkI5V0VyRjJ4Qmt3T2FPTG42RW1udEVRcm8zZkIzZTBrbWUxVlNNRXNPeGsrSmw1QzA2WTd6WEt0NytNNWtLNGQxWFhoL2Y2NzlSK2c5R1NHN1dXL1Z5bjc0cGhOaEgyQTZFWURpL01vS0VuMlp3RWsxL2NLbll0QW4wbFZucnZFYU5vZDFjSjdlM0xDeDJyZVVCb25VcVJDTEdvdHlmbWc2cXhQL0Q0aG9nM2tSbU5GSXdUU0tOVmRxazVNRjcvRlQyMlN0ZldrZTl1M2Z4TnZ6akRkRmRZaEVEa2FyZXdTUVZCeHpvR3RMc1B3andCNmg0S0JjYzI3RDI0bS9QT09rSExpNS9qQVovNU9lWnhtUjk2RUZMb1JlbS9ZWWt5QWFBK0Vzd0VtbHIxRHRjWlJMbHNWNW1WTzNxcFhHYitoNVo4MEs4bzV0Tm4ySWloa240SlY3WkJFV0ZVSUVvQy9zNU5ON3k1OUhFWVBCTTFyYjhKZ2VDQTFlbHRaWCt0WXJZT3VSMDcrSktrTnVWS0E2ZTZsR1dZZm16TnhJMTZXcnJUV1p4WXFRcXJ5b0FsZmNLbHMrOUxLdHc0TWFkTmI4RmNkeXNHRDhsV3YvYWtKV0RxVXJDOHhVN2J0ZzJYQUFsVkdXOVBqZUltRThLSjNDNDNpaXdQeWNDVzBqcVdjaTA1cTYwRzVNMTI3TEJKWjFmY2EvNytvMWZBRDQ3UHgzYk5Mb2JVTGpZNmhvcmFlU01QeXZMbSIsIm1hYyI6ImViNjEyNzQ0YzMzNjI5OGRmNDE2MzkxZTk1NTY1NWY5NDRkNjhjY2ZlN2RhYmRhZGFkNjlmNjMzZTE0ZDhhY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
