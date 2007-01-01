В Калуге открылся мотосезон
Массовое мероприятие прошло на выходных на набережной Яченского водохранилища.
Дневная часть включала в себя заезд мотоциклов, приветствие участников, конкурсы для мотолюбителей. С приветственным словом выступил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Калужской области полковник полиции Евгений Исаев.
Он поздравил мотоциклистов с открытием сезона, призвав при этом уважать других участников дорожного движения.
Для калужских мотоциклистов также запустили конкурс «Большой пробег». До осени нужно проехать наибольшее количество километров с наименьшим количеством штрафов.
