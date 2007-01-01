В Калуге открылся мотосезон

Массовое мероприятие прошло на выходных на набережной Яченского водохранилища.

Дневная часть включала в себя заезд мотоциклов, приветствие участников, конкурсы для мотолюбителей. С приветственным словом выступил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Калужской области полковник полиции Евгений Исаев.

Он поздравил мотоциклистов с открытием сезона, призвав при этом уважать других участников дорожного движения.

Для калужских мотоциклистов также запустили конкурс «Большой пробег». До осени нужно проехать наибольшее количество километров с наименьшим количеством штрафов.