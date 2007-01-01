На дорогах Калужской области усилят контроль за электросамокатами

С наступлением тёплого сезона Госавтоинспекция Калужской области усиливает надзор за водителями электросамокатов, гироскутеров и мототранспорта. Причиной стали неутешительные данные статистики: в 2025 году в регионе произошло 16 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых пострадали 17 человек, включая шестерых детей. Чаще всего аварии случались на пешеходных переходах.

В ближайшие недели инспекторы будут чаще патрулировать улицы и проводить профилактические беседы.

В УМВД напомнили, что на тротуарах нужно снижать скорость и уступать пешеходам, на переходах — спешиваться, а детям до 14 лет нельзя ездить на электросамокатах для взрослых.