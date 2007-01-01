Главная Новости Авто и транспорт В Калуге мужчина попался на квадроцикле без прав
В Калуге мужчина попался на квадроцикле без прав

Дмитрий Ивьев
20.04, 09:02
Сотрудники полиции остановили нарушителя на улице Зеленой.

19-летний калужанин ехал на квадроцикле без мотошлема. Водительского удостоверения у него также не было.

На молодого человека составили административные протоколы. Сам квадроцикл отправлен на спецстоянку.

В Госавтоинспекции призвали калужан не ездить на мототехнике без шлема.

