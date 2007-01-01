В Калуге мужчина попался на квадроцикле без прав

Сотрудники полиции остановили нарушителя на улице Зеленой.

19-летний калужанин ехал на квадроцикле без мотошлема. Водительского удостоверения у него также не было.

На молодого человека составили административные протоколы. Сам квадроцикл отправлен на спецстоянку.

В Госавтоинспекции призвали калужан не ездить на мототехнике без шлема.