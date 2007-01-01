В Ферзиковском районе у мужчины отобрали права из-за алкогольной зависимости

Прокуратура Ферзиковского района проверила, как соблюдаются правила безопасности на дорогах, и обнаружила нарушение.

Выяснилось, что 48-летний местный житель имеет водительские права и может управлять автомобилем. Но при этом он состоит на учёте у врача-нарколога — у него диагностирована алкогольная зависимость. По закону с таким диагнозом садиться за руль нельзя: это опасно и для самого водителя, и для окружающих.

Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить мужчину права управлять транспортом. Суд изучил материалы и встал на сторону надзорного ведомства — действие водительского удостоверения прекращено.

Сейчас прокуратура контролирует, чтобы решение суда исполнили: мужчина не должен больше садиться за руль, пока не пройдёт лечение и не получит медицинское заключение о возможности вождения.