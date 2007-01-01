В Ферзиковском районе у мужчины отобрали права из-за алкогольной зависимости

Дмитрий Ивьев
20.04, 08:00
Прокуратура Ферзиковского района проверила, как соблюдаются правила безопасности на дорогах, и обнаружила нарушение.

Выяснилось, что 48-летний местный житель имеет водительские права и может управлять автомобилем. Но при этом он состоит на учёте у врача-нарколога — у него диагностирована алкогольная зависимость. По закону с таким диагнозом садиться за руль нельзя: это опасно и для самого водителя, и для окружающих.

Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить мужчину права управлять транспортом. Суд изучил материалы и встал на сторону надзорного ведомства — действие водительского удостоверения прекращено.

Сейчас прокуратура контролирует, чтобы решение суда исполнили: мужчина не должен больше садиться за руль, пока не пройдёт лечение и не получит медицинское заключение о возможности вождения.

Новости по тегу
авто
eyJpdiI6IkI1d1lHQ1cwT3VNdnIzU2lSUGE2a2c9PSIsInZhbHVlIjoiZlhOZ1J3RGZnZnM5bmRSNG1VMlBEd1dmRTFwMGxGQS9aM1cvWFQ0S1BoajJqendtV1dWY0JPcHpNN3BhY0FMLzRUbW9td0J6TEJjemtlbEZDV0VMNWRFRnpDTnpmQ1Q2Rk5YTnRkdmpVVzRIR3J4bmUwQ2JZQ215V2lJbHhFZGlQVFdXSXZNZzduUkdna25HdE51L2plSVRMK0FMK1psRWFsNGYrdE9lQ0RveC9tN1BoQjNEQ082bWpINTl5VXEwT2c1bStLcUVaWXFTOXdVazJoQ2gzcGJ5MXZDbm9Rb2tjZ3FFNFVMTnl1aVhkUzJ2OUdIVHNsdVVYTFJQZzl0cmliUkFCQ2pLRXRYY3VmWEMyYVJsRmhkZXB0UVhhMGl0ejY5cWg0WkdWWnJpK0xVRnA1bFg1dlZhcy9vSlltNkkzdXVVV1NMSGJYMUtmb29lOEdBY1FPeGtsOGllaGJKSi94cDFEOU83MnozSnIvZmpEc2RTWE1mNm9XMjVlT1hPMlBrbTc4NFdVZVhOQXpwNzZSNjczTUVmY00xdU1ldjJUZDFyUlo3YVVBcHJucXEvenJEQzBsR0g5NFV2WWtxZCIsIm1hYyI6IjlhMWIxMzE5NWU5MmQ2ZGNiZGE5ZjA2ZmQ3MjczNGFlZDdkNTFhNDUzNWM5MDlkMjkwOGY2MDY2NzcxMjE1M2EiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkRTNGFzMXJGa1V3SEdJbUtwZmt1UFE9PSIsInZhbHVlIjoiY2krTGQ2L3VhMllFMUpHSzU4d01WYXNXMEhqWG5neDZVZlRKdjFIcngvL1dpL2pIendDM29Ub0d5NzBGWGU1Nk54YU50ZEVoWitEemNreDhPRktRckRjMEZjNE1LZU9kbWhCd2Z3VWZDTTVxSVp6Tk5PbTJhN1ZSMDk4bGlYNVBCTUJXVmhYQjAwNERPMC9LdXV6UEkrN3FldnVRUGZ5dmRmSUFWMmFQdVA4VU5TNjZjK05IUk94TW93OW8rZk40eTJETStSMWI4ZytOdVpaeFVyVjBoV2RvZ2s4MXV6ZUpQOFdrSlpBS3BSZEdDQkgvR0huYk5UQ2pvWEwyYXFUQVBLMXZIeVpHcE9yVWVEZm00YzRiL3hiRnY0R1llTnNtK3ZsZmJWMnhpZVI0RHVOYnk2TDZQd0sxZWlsbHMyK2hNMURjM2RXVDJGbXAzc1JjZUNUc0FWUEVpUkM3Y3FsTitiMXhXU25EdXhGa1MwRUYyQXFSWFZOTzBDRnZDdVBWK0t3b2VWNUFzNk80Q1dkZXFtTmpIYmZZSzFmejk3WmFWSmtUd0VTelAvR2Z1cCs4L3VHcGIyVWZRdHpWUjh4ZDB4WllGa0hmN3FFbVlqM0RCSTdWT1JZUUNBL0tKY2JUa20wcUdVVE4vVkNncjF6SXpFb0VqK3JNZTlQM0h0WVN4Rk1nazlSZFh6YXNUYXRLaEJXYkU1VUNFS2l4MFdSUlhGWnFocXo0cUhPYmlidEthYVhlcmZOalNWeVdGbFlDNktiQjYvaFpmL3NJWHovUGR2Vlp1UFpJbUk0RGFsYXZCUlBFSk1ONGxSTjdscEFkYUJBYzArdXhTMk1TNVQvRSIsIm1hYyI6ImZjODhmMDYxNjI0MDk3NDdlZGU3ODk2MzljMjgyZDI4MTZmYTdmYzcxYmQ1MzUyNmIwYzYyYjIwNzJjNmVjYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
