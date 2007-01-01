В Калуге во время рейда арестовали 17 машин
Инспекторы ГАИ дежурили на дорогах вместе с судебными приставами.
В потоке выявляли автомобили, за владельцами которых числились долги.
Всего было проверено 73 машины. 17 из них арестовали.
На месте собственники автомобилей добровольно выплатили долги на 250 тысяч рублей.
Подобные рейды в Калуге собираются продолжать.
