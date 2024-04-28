В Калуге назвали сроки ремонта дорог в Шопино

На днях наш читатель жаловался на ужасное состояние проезжей части на улице, ведущей к начальной школе.

Водителям и легковых автомобилей, и школьного автобуса приходится пробираться через огромные ямы. На публикацию отреагировали в городской управе.

- Ямочный ремонт дорог в деревне Шопино запланирован на июнь-июль текущего года с учетом финансовых возможностей, - говорится в официальном комментарии.