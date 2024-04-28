Дорогу пообещали привести в порядок после жалобы нашей читательницы

Мы уже рассказывали о проблеме в деревне Голчань Перемышльского района.

Там ежегодно размывает дорогу.

- Нельзя даже скорую вызвать, она просто не проедет, - сообщала на днях наша читательница. - Каждый год выделяются деньги на ремонт той дороги и каждый год ее после зимы нет.

Публикацию прокомментировали в администрации Перемышльского района:

До конца второго квартала дорогу прогрейдируют с отсыпкой щебнем проблемных участков. По возможности постарается провести работы быстрее. Приносим извинения за ожидание.