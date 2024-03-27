В Калуге возобновили серийное производство Citroen C5 Aircross

На калужском заводе «ПСМА Рус» 27 марта состоялась презентация старта производства Citroën C5 Aircross.

Директор по стратегическому развитию компании-производителя Павел Безрученко рассказал нам, что сейчас на заводе трудится 121 оператор. Судя по его словам, большинство сотрудников не уволились во время простоя и сейчас работают на тех же линиях. Просто с другим продуктом.

- И руки вспомнили, и шуруповерт тот же, - сказал Безрученко. - Мы испытывали сложности, но сохранили трудовой коллектив.

Сейчас на линии возможно собирать до 10 автомобилей в час, но в данный момент собирается два. Однако массовым производство делать не планируют из-за достаточно высокой цены продукта. Семейный кроссовер будут продавать за 4 299 000 рублей.

Из преимуществ у «француза» достаточно яркий дизайн, маневренность, адаптирующаяся подвеска. В креслах есть несколько режимов массажа, также они «запоминают» комфортную посадку для разных водителей. Однако у автомобиля безальтернативный передний привод, да и места для большой семьи, положа руку на сердце, маловато.

Машина представлена в трех цветах – белый, красный и синий. Гарантия составит три года или 100 тысяч километров.

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