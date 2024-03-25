В Калуге подтопление грозит трем мостам

Мосты там может затопить в результате разлива реки Яченка.

В понедельник, 25 марта, служба единого заказа городского хозяйства опубликовала схемы объезда в три населенные пункта.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!