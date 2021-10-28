В Калуге работы на склоне музея космонавтики планируется завершить к концу ноября

В Калуге городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ поручил до конца ноября завершить первый этап благоустройства склона музея истории космонавтики.

- Первый этап строительно-монтажных работ нужно завершить до наступления морозов, - заявил Денисов в четверг, 28 октября. - К концу ноября калужане должны увидеть первые отчетливые результаты благоустройства склона.

Сейчас на склоне обустраивают пешеходные дорожки, по которым можно будет спускаться от музея к набережной, минуя лестницу.

Также рабочие прокладывают кабели освещения, завершается устройство георешетки.

- Осенью работать под уклоном на тяжелой технике становится всё труднее, но в ближайшие дни обещают теплую и сухую погоду, поэтому поручил подрядчику в это время работать по максимуму, - отметил глава администрации.

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