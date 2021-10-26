В Калуге завершилось создание мурала на улице Генерала Попова

Работы по созданию нового мурала на улице Генерала Попова в Калуге подошли к концу. Строительную люльку на днях убрали. Девочка теперь стоит на тумбочке и обута в туфли не по размеру. Стало понятно, что речь идет о знакомом всем детям желании побыстрее стать взрослым.

Стрит-арт объект выполнен художественной студией Spraystar.ru, и авторы поделились с нами своим замыслом.

- В основу концепции рисунка легла тема материнства - отношения матери и ребенка, построенные на любви и нежности, - рассказала Евгения. - Мать - женщина с лучезарной улыбкой, и дочь, которая стремится стать, как ее мама: примеряет туфли, пытается поравняться ростом, встав на детскую тумбочку в форме кубика Рубика, демонстрируют свою любовь друг к другу, что символизируют руки героинь, тянущиеся друг к другу в форме сердца.

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