В Калуге снесут три гаража на улице Болдина
Городская управа Калуги в понедельник, 25 октября, предупредила о скором сносе трех металлических гаражей на улице Болдина в районе дома №13.
Собственникам дали семь рабочих дней, чтобы самостоятельно убрать свое имущество. Если они этого не сделают, после 11 ноября гаражи принудительно вывезут.
Сообщить о демонтаже нужно по адресу: ул. Московская, 188 (каб. 310), тел: 71-36-28.
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