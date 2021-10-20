В Калуге высадят 300 тысяч тюльпанов

В ближайшее время в Калуге планируется высадить 300 200 тюльпанов. Об этом в среду, 20 октября, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Цветы распустятся к маю 2022 года.

- Кроме того, за осень город украсили 3850 многолетниками, - отметил глава администрации. - Ассортимент их довольно разнообразен: от флоксов и пионов до лаванды. Теперь им положен грамотный уход: подзимний полив, прополка, обрезка и удаление отцветших растений. Чем городские службы усердно и занимаются.

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