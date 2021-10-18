В Калуге отремонтировали девять лестниц

С начала 2021 года в Калуге отремонтировали девять уличных лестниц. Об этом в понедельник, 18 октября. сообщили в управлении городского хозяйства.

Работы прошли по следующим адресам:

ул. Братьев Луканиных,17-19,

ул. Салтыкова-Щедрина, 55,

ул. Генерала Попова, 8,

ул. Ленина, 85,

ул. Азаровская,

ул. Степана Разина, 97, корп. 2,

ул. Ленина, 93,

ул. Кирова, 33/75,

ул. Салтыкова-Щедрина, 28.

- В результате проведенных работ не только улучшился внешний вид, но и повысилась безопасность эксплуатации лестничными сходами, - подчеркнули в управлении городского хозяйства.

До конца года пройдет ремонт еще четырех лестниц:

ул. Ленина, 25 (Машзавод),

три лестницы на ул. Салтыкова-Щедрина, 141 (АО «КЗТА»).

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