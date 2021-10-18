В Калуге отремонтировали девять лестниц
С начала 2021 года в Калуге отремонтировали девять уличных лестниц. Об этом в понедельник, 18 октября. сообщили в управлении городского хозяйства.
Работы прошли по следующим адресам:
- ул. Братьев Луканиных,17-19,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 55,
- ул. Генерала Попова, 8,
- ул. Ленина, 85,
- ул. Азаровская,
- ул. Степана Разина, 97, корп. 2,
- ул. Ленина, 93,
- ул. Кирова, 33/75,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 28.
- В результате проведенных работ не только улучшился внешний вид, но и повысилась безопасность эксплуатации лестничными сходами, - подчеркнули в управлении городского хозяйства.
До конца года пройдет ремонт еще четырех лестниц:
- ул. Ленина, 25 (Машзавод),
- три лестницы на ул. Салтыкова-Щедрина, 141 (АО «КЗТА»).
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