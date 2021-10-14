Горуправа Калуги ищет владельцев гаражей и навесов на улице Достоевского

Городская управа Калуги в четверг, 14 октября, объявила о поиске владельцев металлических гаражей и навесов на улице Достоевского в районе дома №35.

Собственников просят предоставить правоустанавливающие документы в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Обращаться нужно по адресу: ул. Московская, д. 188 (каб. 310), тел: 71-36-28.

Эти гаражи и навесы собираются снести.

От собственников требуют документы на эти объекты.