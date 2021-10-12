Главная Новости Благоустройство
COVID-19 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

В Калуге фонтаны отключили до мая 2022 года

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 12.10.2021 17:08 0 279
В Калуге фонтаны отключили до мая 2022 года

В Калуге завершился сезон работы фонтанов. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в управлении городского хозяйства.

- Ежегодно, начиная с 1о октября, проводим работы по консервации фонтанов, - пояснили в управлении. -Процесс консервации включает в себя снятие и обслуживание насосов, а также прочистку форсунок от солевых отложений. На некоторых объектах проводят дополнительные работы.

В сквере Карпова и в Центральном парке культуры и отдыха красят парапеты и чаши фонтанов. На площади Старый Торг в чашах фонтанов установят декоративную светодиодную подсветку.

- Работы по снятию и обслуживанию оборудования закончены на сегодняшний день на всех объектах, кроме фонтана на площади Победы, - заявили в городском хозяйстве. - В процессе также мероприятия по установке защитных кожухов по следующим адресам: сквер Театральный, сквер Медработникам, фонтан «Торнадо». Все работы будут завершены до 31 октября.

Новый сезон фонтанов откроется в мае 2022 года.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 12.10.2021 17:08 0 279
Тэги: благоустройство
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания консультирует и помогает в вопросах приобретения «зеленых сертификатов»
Более 60 тысяч клиентов Калужской сбытовой компании подключили электронную квитанцию
Сотрудники Калужской сбытовой компании активно прививаются от Covid-19
Сбербанк провел «Урок цифры» для школьников
Клиенты ВТБ в Калужской области увеличили спрос на автокредиты в 1,5 раза
Клиенты ВТБ в Калужской области увеличили спрос на ипотеку на 20%
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Всего проголосовало: 273
Новости Обнинска
Новости партнеров
Регистрация ООО в 2021 году: пошаговая инструкция
Классический детектив: его появление в литературе и признанные мастера жанра
Настройка и эксплуатация детского микроскопа

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru