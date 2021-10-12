В Калуге фонтаны отключили до мая 2022 года

В Калуге завершился сезон работы фонтанов. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в управлении городского хозяйства.

- Ежегодно, начиная с 1о октября, проводим работы по консервации фонтанов, - пояснили в управлении. -Процесс консервации включает в себя снятие и обслуживание насосов, а также прочистку форсунок от солевых отложений. На некоторых объектах проводят дополнительные работы.

В сквере Карпова и в Центральном парке культуры и отдыха красят парапеты и чаши фонтанов. На площади Старый Торг в чашах фонтанов установят декоративную светодиодную подсветку.

- Работы по снятию и обслуживанию оборудования закончены на сегодняшний день на всех объектах, кроме фонтана на площади Победы, - заявили в городском хозяйстве. - В процессе также мероприятия по установке защитных кожухов по следующим адресам: сквер Театральный, сквер Медработникам, фонтан «Торнадо». Все работы будут завершены до 31 октября.

Новый сезон фонтанов откроется в мае 2022 года.