В Калуге подрядчик предложил вырубить часть деревьев в сквере Волкова

В Калуге продолжается реконструкция сквера Волкова. В нынешнем году там собираются открыть футбольное поле и спортивный комплекс под открытым небом. Ход работ в субботу, 25 сентября, проверил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

По его словам, поставка оборудования для спорткомплекса запланирована в ближайшую неделю – до конца сентября.

Часть деревьев в сквере строители предложили вырубить, чтобы расширить пространство. Однако добро на это им не дали.

- Делать это строго запретил! – заявил Денисов.

На футбольном поле продолжается укладка искусственного покрытия.

- Проверил качество укладки, есть замечания, - прокомментировал Денисов. - В некоторых местах неровно уложили материалы на стыках. Поручил все исправить сразу же, как позволит погода.