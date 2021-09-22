В Калуге забор у школы №22 украсили рисунками на тему космоса
На улице Хрустальной в Калуге забор возле школы №22 украсили рисунками на тему космоса. В среду, 22 сентября, об этом сообщили в городском управлении образования.
Над созданием рисунков несколько дней трудились ученики этой школы, учителя и сотрудники администрации.
Такую тему для творчества выбрали из-за того, что Калуга - колыбель космонавтики.
- Интересная задумка, необычное оформление, насыщенные цвета - помогли улучшить эстетический вид школьного двора, - заявили в управлении образования.
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