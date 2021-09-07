В понедельник, 6 сентября, в Калуге открыт новый сквер у паровоза Л-3540 на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта.

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской Думы Андрей Голубев, руководители подразделений Городской Управы и местные жители.

В рамках программы «Городская среда» была благоустроена территория вокруг памятника паровоз Л-3540, расширен сквер 50-летия ВЛКСМ.

Территория расчищена от зарослей, пешеходные дорожки выложены плиткой, обустроено освещение, установлены скамейки и урны. Сквер было решено сделать тематическим и посвятить железной дороге: помимо паровоза в нем появилась колёсная пара и рельсошпальная решетка, также планируется установить светофорные объекты и дорожные знаки.

- В прошлом году здесь был установлен замечательный памятник – паровоз Л-3540. В советские годы сотни тысяч таких паровозов трудились по всей стране, они помогли одержать победу в Великой Отечественной войне, – отметил Юрий Моисеев. – Место для памятника было выбрано неслучайно – сквер 50-летия комсомола, многие из нас состояли в этой замечательной молодёжной организации. Комсомол готовил ответственных людей, тружеников, настоящих патриотов. Этот памятник не просто ещё одна достопримечательность Калуги – это память о трудовом подвиге нашего народа.

Глава Калуги пожелал собравшимся здоровья, успехов и благополучия, поздравил с прошедшим юбилеем Калуги и призвал молодёжь бережно относиться к памятникам и объектам благоустройства.

- Концепция сквера обсуждалась на протяжении нескольких месяцев, в результате в нашем городе появилась ещё одна точка притяжения, прекрасное место для отдыха калужан, – рассказал Андрей Голубев. – Сквер прошёл общественную приёмку, все замечания жителей были учтены. Памятник очень гармонично вписался в сквер 50-летия ВЛКСМ. В одной из комсомольских песен, есть слова «Наш паровоз вперёд летит». Так пусть же наш город так же летит вперёд, развивается, становится краше и комфортнее.

Юрий Моисеев и Андрей Голубев вручили активистам ТОС «Созвездие» нагрудные знаки «650 лет Калуге». Для калужан был организован праздничный концерт.