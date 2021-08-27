Склон у памятника 600-летию Калуги разрыли из-за прокладки кабеля

В четверг, 26 августа, калужане выложили в социальных сетях фото разрытой земли на склоне у монумента 600-летию Калуги. Интернет-пользователи предположили, что склон размыло после дождей.

Однако городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, что дожди тут не виноваты.

- Это траншея кабельной линии для новой системы освещение объекта. На этой неделе кабели перекладывались. Вы сфотографировали строительную площадку, - отметил Денисов. - Склон восстановим. В процессе производства работ бывает грязно.

К пятнице траншею закопали.