В Калуге начался капитальный ремонт концертного зала имени Танеева

В Калуге сквер рядом с концертном залом имени Танеева на улице Баженова начали обносить металлическим забором. Все дело в том, что в здании начался капитальный ремонт, сообщили нам в пятницу, 20 августа, в администрации Калужского областного музыкального колледжа имени Танеева.

Контракт с подрядчиком подписан 9 августа. Общая стоимость работ – более 50 миллионов рублей.

Капитальный ремонт пройдет в концертном зале и учебном корпусе колледжа на улице Баженова.

Работы должны завершиться летом 2022 года.

Ближайший учебный год все дети будут заниматься в основном корпусе на улице Кутузова, рассказали в администрации колледжа.

Сквозной проход через сквер скоро будет закрыт.