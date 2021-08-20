В Калуге начался капитальный ремонт концертного зала имени Танеева
В Калуге сквер рядом с концертном залом имени Танеева на улице Баженова начали обносить металлическим забором. Все дело в том, что в здании начался капитальный ремонт, сообщили нам в пятницу, 20 августа, в администрации Калужского областного музыкального колледжа имени Танеева.
Контракт с подрядчиком подписан 9 августа. Общая стоимость работ – более 50 миллионов рублей.
Капитальный ремонт пройдет в концертном зале и учебном корпусе колледжа на улице Баженова.
Работы должны завершиться летом 2022 года.
Ближайший учебный год все дети будут заниматься в основном корпусе на улице Кутузова, рассказали в администрации колледжа.
Сквозной проход через сквер скоро будет закрыт.
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