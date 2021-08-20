В Калуге ко Дню города уберут несанкционированные свалки

В последнее время в Калуге резко возросло количество несанкционированных свалок вблизи контейнерных площадок. В пятницу, 20 августа, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- На территории площадок для сбора бытовых отходов складируются древесные отходы, строительный мусор и другие отходы, законодательно не относящиеся к твердым бытовым отходам, - подчеркивают в городском хозяйстве. - Сложившаяся ситуация является результатом действий недобросовестных юридических лиц и управляющих компаний, которые в соответствии с правилами благоустройства и требованиями жилищного законодательства должны осуществлять вывоз и утилизацию данных отходов самостоятельно - это их обязанность и на эти цели в тарифе управляющих компаний заложены денежные средства. Однако складирование мусора на прилегающей к контейнерным площадкам территории продолжается, образуя, таким образом, несанкционированные свалки.

Сейчас городские службы вынуждены за свой счет вывозить подобные свалки.

- На сегодняшний день проведена ревизия всех несанкционированных свалок в городе и составлен план-график вывоза мусора. Расчистить контейнерные площадки планируется ко Дню города, - заявили в управлении. - В будущем комитет административно-жилищного контроля управления городского хозяйства, совместно с коллегами из жилищно-коммунального хозяйства и управления по работе с населением на территориях будет выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности.