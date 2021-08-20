Главная Новости Благоустройство
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс Олимпиада

В Калуге ко Дню города уберут несанкционированные свалки

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 20.08.2021 09:12 2 200
В Калуге ко Дню города уберут несанкционированные свалки

В последнее время в Калуге резко возросло количество несанкционированных свалок вблизи контейнерных площадок. В пятницу, 20 августа, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- На территории площадок для сбора бытовых отходов складируются древесные отходы, строительный мусор и другие отходы, законодательно не относящиеся к твердым бытовым отходам, - подчеркивают в городском хозяйстве. - Сложившаяся ситуация является результатом действий недобросовестных юридических лиц и управляющих компаний, которые в соответствии с правилами благоустройства и требованиями жилищного законодательства должны осуществлять вывоз и утилизацию данных отходов самостоятельно - это их обязанность и на эти цели в тарифе управляющих компаний заложены денежные средства. Однако складирование мусора на прилегающей к контейнерным площадкам территории продолжается, образуя, таким образом, несанкционированные свалки.

Сейчас городские службы вынуждены за свой счет вывозить подобные свалки.

- На сегодняшний день проведена ревизия всех несанкционированных свалок в городе и составлен план-график вывоза мусора. Расчистить контейнерные площадки планируется ко Дню города, - заявили в управлении. - В будущем комитет административно-жилищного контроля управления городского хозяйства, совместно с коллегами из жилищно-коммунального хозяйства и управления по работе с населением на территориях будет выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 20.08.2021 09:12 2 200
Тэги: благоустройство мусор
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Чистка систем вентиляции и дымоходов
Контент-менеджер: как выйти на доход от 20 000 рублей работая удаленно
Рай криптоинвесторов на Карибах: как стать гражданином Сент-Китс и Невис

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru