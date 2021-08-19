В Калуге сохранят березовую рощу в микрорайоне Малинники

В Калуге не будут уничтожать березовую рощу вдоль улицы Новослободской в микрорайоне Малинники. В четверг, 19 августа, об этом на встрече с местными жителями сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Сама роща находится на городской земле, о вырубке здесь не может быть и речи, - пояснил Денисов. - Более того, для гарантированной защиты приняли решение внести изменения в генплан и эту территорию сделать рекреационной зоной. То есть она навсегда останется зоной отдыха калужан, а не стройки. В чем в итоге спорный вопрос. Небольшая часть территории находится в собственности калужского предприятия. Собственник хочет на этом месте построить жилье для своих сотрудников. Этот момент будем решать сообща и искать компромисс. В ближайшее время встретимся вместе с собственником предприятия и жителями микрорайона.

Ранее местные жители жаловались губернатору Владиславу Шапше на то, что рощу собираются спилить.