В Калуге в сквере возле паровоза Л-3540 выполнено больше половины работ

В Калуге продолжается благоустройство сквера рядом с памятником «Паровоз серии Л-3540» на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта. В четверг, 19 августа, управление городского хозяйства сообщило, что работы выполнены на 58%.

- В результате благоустройства тут появятся дорожки из плиточного покрытия, будет организовано освещение, видеонаблюдение, установят скамейки, урны, проведут работы по озеленению территории, установят цепное ограждение, - подчеркнули в управлении.

Там отмечают, что подрядчику озвучили замечания. В том числе и по срокам.

Дата открытия обновленного сквера пока не называется.