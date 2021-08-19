В Калуге в сквере возле паровоза Л-3540 выполнено больше половины работ
В Калуге продолжается благоустройство сквера рядом с памятником «Паровоз серии Л-3540» на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта. В четверг, 19 августа, управление городского хозяйства сообщило, что работы выполнены на 58%.
- В результате благоустройства тут появятся дорожки из плиточного покрытия, будет организовано освещение, видеонаблюдение, установят скамейки, урны, проведут работы по озеленению территории, установят цепное ограждение, - подчеркнули в управлении.
Там отмечают, что подрядчику озвучили замечания. В том числе и по срокам.
Дата открытия обновленного сквера пока не называется.
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